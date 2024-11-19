В Кремле нашли оправдание, почему не могут победить Украину

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в начале полномасштабного вторжения воевала против Украины, а теперь якобы ведет войну против стран НАТО. Таким образом, представитель Путина попытался объяснить, почему полномасштабная война в Украине длится несколько лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время разговора в эфире индийского информационного агентства ANI ответил на вопрос, почему Россия не может победить Украину. Представитель Кремля повторил российские пропагандистские заявления и обвинил НАТО в продолжительности войны.

"Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени", — сказал Песков и добавил, что "СВО" продлится еще не долго.

Отметим, что, несмотря на заявления Кремля о якобы войне против НАТО, сам Альянс не принимает участия в конфликте. По словам генсека НАТО, каждая страна самостоятельно решает, какое оружие предоставлять Украине для противостояния агрессии России. Кроме того, Россия недавно привлекла к войне войска КНДР, а также получает боеприпасы и военную технику из Ирана и Северной Кореи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мировых лидеров на 1000 дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Например, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что в 2022 году Россия думала, что ее полномасштабное вторжение закончится за считанные дни, однако Украина мужественно сопротивляется российской агрессии более 1000 дней.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на разрешение США для Украины бить по России.