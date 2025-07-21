logo

BTC/USD

118286

ETH/USD

3816.22

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле назвали дату и место возможной встречи Трампа и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле назвали дату и место возможной встречи Трампа и Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в Китае.

21 июля 2025, 13:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным может произойти 2 сентября в Пекине. По словам Пескова, Трамп для этого должен приехать в Китай.

В Кремле назвали дату и место возможной встречи Трампа и Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о возможной встрече Трампа и Путина. По его словам, российский диктатор планирует поездку в Китай на 2 сентября.

"Путин готовится к поездке в Китай, об аналогичных планах Трампа Москва не слышала", — сказал Песков.

Однако представитель Путина считает, что президент США может прилететь в Китай, где встретится с главой Кремля.

"В Кремле не исключают, что вопрос о целесообразности встречи Путина и Трампа в Китае может быть поднят, если президент США тоже будет там", — добавил Песков.

Отметим, что именно 2 сентября заканчивается объявленный Трампом дедлайн для Путина относительно войны в Украине. Президент США пригрозил РФ жесткими вторичными санкциями, которые будут направлены на покупателей российской нефти, в частности, Китай.

Встреча Путина и лидера КНР Си Цзиньпина намечена на 2 сентября в Пекине для проведения двусторонних переговоров между странами. Ожидается, что на следующий день российский диктатор и руководитель КНР примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти главных сценариях, что сделает Трамп после окончания дедлайна для Путина, если глава РФ не пойдет на окончание войны против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Китай решительно отреагировал на новые санкции ЕС против России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости