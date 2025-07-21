В Кремле назвали дату и место возможной встречи Трампа и Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным может произойти 2 сентября в Пекине. По словам Пескова, Трамп для этого должен приехать в Китай.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о возможной встрече Трампа и Путина. По его словам, российский диктатор планирует поездку в Китай на 2 сентября.

"Путин готовится к поездке в Китай, об аналогичных планах Трампа Москва не слышала", — сказал Песков.

Однако представитель Путина считает, что президент США может прилететь в Китай, где встретится с главой Кремля.

"В Кремле не исключают, что вопрос о целесообразности встречи Путина и Трампа в Китае может быть поднят, если президент США тоже будет там", — добавил Песков.

Отметим, что именно 2 сентября заканчивается объявленный Трампом дедлайн для Путина относительно войны в Украине. Президент США пригрозил РФ жесткими вторичными санкциями, которые будут направлены на покупателей российской нефти, в частности, Китай.

Встреча Путина и лидера КНР Си Цзиньпина намечена на 2 сентября в Пекине для проведения двусторонних переговоров между странами. Ожидается, что на следующий день российский диктатор и руководитель КНР примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти главных сценариях, что сделает Трамп после окончания дедлайна для Путина, если глава РФ не пойдет на окончание войны против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Китай решительно отреагировал на новые санкции ЕС против России.