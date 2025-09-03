В Кремле назвали Мерца словом из трех букв: это реакция на его план окончить войну

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине не закончится, пока Запад не приложит значительных усилий, чтобы заставить Россию пойти на мир. По его словам, для этого нужно сделать так, чтобы Москва не могла продолжать войну ни по экономическим, ни по военным причинам. В Кремле резко отреагировали на эти заявления Мерца.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет принимать во внимание слова Фридриха Мерца, ведь тот якобы плохо говорил в сторону российского диктатора Владимира Путина.

"Мерц допустил в последнее время очень много плохих заявлений. Поэтому вряд ли его мнение сейчас можно принимать во внимание", — сказал Песков.

Спикер МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала план окончания войны от Мерца.

"Истощавка не выросла, хер Мерц", — заявила российская дипломатка, возможно под словом "хер" подразумевая "herr", что с немецкого переводится, как "господин".

Напомним, что Мерц заявил, что Путин пока не хочет идти на перемирие или заключение любого мирного соглашения. Как следствие, канцлер считает, что Запад должен создать для этого основания, истощить Россию экономически, что лишит Путина поддержки своей военной машины.

Мерц добавил, что не видит смысла верить заявлениям Путина и назвал его военным преступником.

