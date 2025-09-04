logo

Главная Новости Мир Россия В Кремле назвали три главных условия России для окончания войны
НОВОСТИ

В Кремле назвали три главных условия России для окончания войны

Россия настаивает на нейтральном, безъядерном статусе Украины без вхождения в военные блоки. Это условия, при которых Кремль готов говорить о гарантиях безопасности.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, которые будут действовать после окончания войны, если Киев согласится на три ключевых условия Кремля. По словам Галузина, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, не иметь ядерного оружия и оставаться нейтральной страной.

В Кремле назвали три главных условия России для окончания войны

Михаил Галузин. Фото из открытых источников

Михаил Галузин в интервью журналу "Новые регионы России" заявил, что Россия хочет скорейшего окончания войны в Украине. Однако замглавы МИД РФ отметил, что гарантии безопасности для Украины должны быть согласованы с Кремлем и будут предусматривать несколько условий Москвы.

"В ходе этих переговоров президент нашей страны заявил, что мы готовы работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украины, которая должна быть неядерной, нейтральной и не входит ни в один военный блок", — сказал Галузин, указывая на разговор Путина и Трампа на Аляске.

Российский дипломат также обвинил Украину и европейские страны, которые, по мнению Галузина, не хотят искать способа закончить войну. По его словам, Москва и дальше поддерживает идею переговоров в Стамбуле, в частности, по повышению уровня делегаций обеих стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп раскрыл свой план, как закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО Марк Рютте резко ответил Кремлю на вопросы об иностранных войсках в Украине. По словам главы Альянса, Украина является суверенной страной, поэтому ее и членов НАТО не должна интересовать позиция Путина относительно размещения международного контингента на украинских территориях в рамках гарантий безопасности.



Источник: https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/2044889
