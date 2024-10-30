Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для окончания войны Силы обороны Украины должны оставить все украинские территории, которые были "присоединены" к России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле заявил, что "мирная инициатива" российского диктатора Владимира Путина предполагает выход украинских войск из Курской области, а также "новых регионов", которыми в России называют украинские оккупированные территории.

"Российская позиция хорошо ясна, ее изложил Путин летом этого года. Он отметил, что Украина должна покинуть российские территории, включая новые регионы. Это был набор условий, которые озвучил президент Путин. Это была его мирная инициатива", — сказал Песков.

Также Песков прокомментировал информацию в американских СМИ, что Украина и Россия ведет переговоры при посредничестве Катара по отмене ударов по энергетическим объектам обеих стран.

"Сейчас очень много вбросов, не имеющих отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы совершают и такие публикации допускают", — ответил Песков.

Напомним, что в 2022 году Путин утвердил ратификацию "договоров", которыми "принял" временно оккупированные территории Украины, в частности, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую область в состав РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал о сорванных мирных переговорах с Украиной.

Также "Комментарии" писали о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и российский диктатор Владимир Путин назвали условия мирных переговоров для окончания войны в Украине.