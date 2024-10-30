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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для окончания войны Силы обороны Украины должны оставить все украинские территории, которые были "присоединены" к России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Дмитрий Песков на брифинге в Кремле заявил, что "мирная инициатива" российского диктатора Владимира Путина предполагает выход украинских войск из Курской области, а также "новых регионов", которыми в России называют украинские оккупированные территории.
Также Песков прокомментировал информацию в американских СМИ, что Украина и Россия ведет переговоры при посредничестве Катара по отмене ударов по энергетическим объектам обеих стран.
Напомним, что в 2022 году Путин утвердил ратификацию "договоров", которыми "принял" временно оккупированные территории Украины, в частности, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую область в состав РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал о сорванных мирных переговорах с Украиной.
Также "Комментарии" писали о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и российский диктатор Владимир Путин назвали условия мирных переговоров для окончания войны в Украине.
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