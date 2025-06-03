В Кремле назвали вероятные сроки новых переговоров и выдвинули ультиматум Киеву

Москва и Киев могут вернуться в переговорный процесс уже в конце июня. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, отметив, что местом встречи снова может стать Стамбул — город, уже принимавший делегации обеих сторон ранее.

Фото: из открытых источников

Ключевым вопросом потенциальной встречи, по словам Слуцкого, станет "движение к длительному прекращению огня". Он добавил, что у Украины есть ограниченный срок для рассмотрения предложений России и проявления готовности к уступкам.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил президенту Зеленскому о результатах предыдущих переговоров в Турции. По его словам, украинская сторона передала четкую позицию: безусловное прекращение огня на 30 дней. Российская делегация на это не согласилась и озвучила собственный "меморандум", который Киев считает попыткой затянуть процесс.

Единственной согласованной темой между сторонами является обмен пленными, возвращение тел погибших и передача списков похищенных украинских детей. Обсуждения встречи лидеров государств и продолжительного перемирия пока остаются неопределенными.

Отдельно депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия согласится на третий раунд только при условии, что ВСУ прекратят атаки в тылу РФ и согласятся на временное прекращение огня на отдельных участках фронта. По мнению Москвы, дальнейшие шаги зависят от действий Украины.

Как уже писали "Комментарии", в Соединенных Штатах Америки впервые прокомментировали операцию Службы безопасности Украины под названием "Паутина", во время которой под ударом оказались российские авиабазы. Во время общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт спросили, какой была реакция президента Дональда Трампа на украинский дроновый налет на Российскую Федерацию. В ответ она сказала, что войну нужно прекратить.