Спикер Кремля Дмитрий Песков перевел ответственность за продолжение войны в Украине на Европейский Союз. По его словам, позиция Брюсселя "усложняет мирный диалог" и отодвигает перспективы урегулирования конфликта.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков раскритиковал высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ранее заявившей о необходимости превратить Украину в "стального дикобраза", способного противостоять любому агрессору. Представитель Путина считает, что такой шаг не позволит России поскорее закончить войну против Украины.

"Европейские страны занимают, на русском языке, довольно безумную позицию. Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны — это безумный европейский милитаризм. И такая позиция европейцев не способствует, а наоборот, усложняет процесс урегулирования", — сказал Песков.

Как сообщало Bloomberg, страны ЕС в рамках гарантий безопасности для Киева обсуждают так называемую стратегию стального дикобраза. Ее цель построить многоуровневую систему обороны по израильскому или южнокорейскому образцу, чтобы Украина могла защититься от потенциальной агрессии после завершения активных боевых действий.

К "коалиции желающих" уже присоединились 26 стран. Они готовы помочь в создании современной оборонной инфраструктуры, а некоторые рассматривают возможность направления военных в Украину для поддержки ВСУ.

Москва же настаивает на возвращении к условиям переговоров 2022 года в Стамбуле. Тогда Россия предлагала вариант, по которому Украина должна отказаться от вступления в НАТО и закрепить нейтральный статус. В такой модели гарантии безопасности Киеву предоставляли бы постоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Германия и Турция, а РФ имела бы возможность наложить вето на любое решение. Сам же Путин неоднократно заявлял, что Кремль признает лишь гарантии, которые учитывают "интересы самой России".

