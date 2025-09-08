logo

BTC/USD

112003

ETH/USD

4327.17

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле назвали "виновного", заставляющего Путина продолжать войну против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле назвали "виновного", заставляющего Путина продолжать войну против Украины

Дмитрий Песков заявил, что ЕС якобы усложняет мирное окончание войны в Украине из-за "дикобразной стратегии".

8 сентября 2025, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков перевел ответственность за продолжение войны в Украине на Европейский Союз. По его словам, позиция Брюсселя "усложняет мирный диалог" и отодвигает перспективы урегулирования конфликта.

В Кремле назвали "виновного", заставляющего Путина продолжать войну против Украины

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков раскритиковал высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ранее заявившей о необходимости превратить Украину в "стального дикобраза", способного противостоять любому агрессору. Представитель Путина считает, что такой шаг не позволит России поскорее закончить войну против Украины.

"Европейские страны занимают, на русском языке, довольно безумную позицию. Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны — это безумный европейский милитаризм. И такая позиция европейцев не способствует, а наоборот, усложняет процесс урегулирования", — сказал Песков.

Как сообщало Bloomberg, страны ЕС в рамках гарантий безопасности для Киева обсуждают так называемую стратегию стального дикобраза. Ее цель построить многоуровневую систему обороны по израильскому или южнокорейскому образцу, чтобы Украина могла защититься от потенциальной агрессии после завершения активных боевых действий.

К "коалиции желающих" уже присоединились 26 стран. Они готовы помочь в создании современной оборонной инфраструктуры, а некоторые рассматривают возможность направления военных в Украину для поддержки ВСУ.

Москва же настаивает на возвращении к условиям переговоров 2022 года в Стамбуле. Тогда Россия предлагала вариант, по которому Украина должна отказаться от вступления в НАТО и закрепить нейтральный статус. В такой модели гарантии безопасности Киеву предоставляли бы постоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Германия и Турция, а РФ имела бы возможность наложить вето на любое решение. Сам же Путин неоднократно заявлял, что Кремль признает лишь гарантии, которые учитывают "интересы самой России".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на заявления Трампа о втором этапе санкций против России.

Также "Комментарии" писали о заявлении Орбана, что в рамках гарантий безопасности Украина будет разделена на три части после окончания войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/politika/24990607
Теги:

Новости

Все новости