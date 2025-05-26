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В Кремле называют заявления Трампа «эмоциями» и вновь врут, почему обстреливают Украину

Песков заявил, что обстрелы Украины – «решения Путина для обеспечения безопасности России»

сегодня, 12:48
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Недилько Ксения

Главный приспешник российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Дональда Трампа о Путине и обстрелах Украины – это "эмоциональная перегрузка", а сам Путин принимает решения для ударов по Украине исключительно в целях безопасности России, обвиняя Украину, что именно наше государство первое наносит удары по РФ.

В Кремле называют заявления Трампа «эмоциями» и вновь врут, почему обстреливают Украину

Дмитрий Песков

"Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила большие усилия, это очень важное достижение. И мы действительно признательны американцам и лично президенту Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса. И это очень важное достижение. Конечно, одновременно с этим, это очень ответственный момент, и который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны.

Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы. Эти угрозы киевского режима слышали все. И многие лидеры, которые находились здесь, они фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанесения ударов дронами по территории Российской Федерации, по крупным городам и по столице накануне такого важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры и президент Путин делает то, что должно для обеспечения безопасности России", – заявил Песков в комментариях российским журналистам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты несколько ночей подряд массированно атакуют Украину беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. 



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