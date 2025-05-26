В Кремле называют заявления Трампа «эмоциями» и вновь врут, почему обстреливают Украину

Главный приспешник российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Дональда Трампа о Путине и обстрелах Украины – это "эмоциональная перегрузка", а сам Путин принимает решения для ударов по Украине исключительно в целях безопасности России, обвиняя Украину, что именно наше государство первое наносит удары по РФ.

Дмитрий Песков

"Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила большие усилия, это очень важное достижение. И мы действительно признательны американцам и лично президенту Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса. И это очень важное достижение. Конечно, одновременно с этим, это очень ответственный момент, и который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны.

Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы. Эти угрозы киевского режима слышали все. И многие лидеры, которые находились здесь, они фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанесения ударов дронами по территории Российской Федерации, по крупным городам и по столице накануне такого важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры и президент Путин делает то, что должно для обеспечения безопасности России", – заявил Песков в комментариях российским журналистам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты несколько ночей подряд массированно атакуют Украину беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами.