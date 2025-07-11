В Кремле продолжают настаивать на том, что динамика в отношениях между Россией и США остается, по их мнению, положительной. С соответствующим заявлением выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, прокомментировав текущее состояние двусторонних контактов.

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"Я не соглашаюсь с утверждениями, что положительные изменения во взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном остановились. Напротив, есть определенные признаки продвижения", — сказал Рябков.

В то же время, он признал, что внешнеполитический курс действующей американской администрации выглядит нестабильно: мол, в позиции Белого дома ощущаются колебания и непоследовательность.

По мнению российского дипломата, действия правительства Дональда Трампа не всегда демонстрируют четко сформулированную линию, что, по его словам, усложняет процесс формирования постоянного диалога.

Несмотря на это, Рябков выразил надежду на продолжение контактов: по его словам, уже к концу лета возможно проведение нового раунда переговоров между представителями США и РФ.

Ситуация разворачивается на фоне недавней встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. По информации американской стороны, разговор был посвящен возможным подходам к прекращению войны в Украине.

Рубио заявил, что обсудил с Лавровым несколько концепций, которые могут лечь в основу условной "дорожной карты" урегулирования войны. По его мнению, Соединенные Штаты должны быть готовы к переговорам со всеми сторонами даже тогда, когда Россия продолжает массированные обстрелы украинских территорий.

Также госсекретарь США сообщил, что конкретные предложения по завершению войны будут представлены бывшему президенту Дональду Трампу уже в ближайшее время.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что во время личной встречи с главой Госдепа США Марко Рубио он передал ему сборник цитат, якобы сделанных украинскими чиновниками. По словам Лаврова, эти высказывания касались необходимости "ликвидации русны".