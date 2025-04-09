В Кремле неожиданно отреагировали на китайских солдат, взятых в плен на войне

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ взяли в плен китайских солдат, воевавших на стороне России на войне против Украины. Журналисты пытались узнать реакцию Кремля, однако Дмитрий Песков отказался отвечать на этот вопрос.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Спикер Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции не ответил на вопросы журналистов о китайских солдатах, оказавшихся в украинском плену. По его словам, он не планирует делать официальных заявлений по военным КНР, которые воевали на стороне России.
8 апреля Владимир Зеленский подтвердил информацию о китайских солдатах, попавших в украинский плен в Донецкой области. Несмотря на то, что в плену оказались два солдата КНР, по его словам, китайских военных на войне гораздо больше.
Китай также отреагировал на информацию о пленных в Украине гражданах КНР, заявив, что "выясняет ситуацию". Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай призвал своих граждан воздержаться от участия в войне как в пользу России, так и Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции МИД Украины на инцидент с воевавшими на стороне России китайскими солдатами. Украинское дипломатическое ведомство выставило четкое требование к Пекину — получить объяснение, как граждане Китая были вовлечены в войну против Украины.
Также "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты прокомментировали участие китайцев в войне против Украины. По их словам, это тревожный сигнал, ведь Китай главный спонсор России в войне.
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