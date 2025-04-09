В Кремле неожиданно отреагировали на китайских солдат, взятых в плен на войне

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ взяли в плен китайских солдат, воевавших на стороне России на войне против Украины. Журналисты пытались узнать реакцию Кремля, однако Дмитрий Песков отказался отвечать на этот вопрос.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции не ответил на вопросы журналистов о китайских солдатах, оказавшихся в украинском плену. По его словам, он не планирует делать официальных заявлений по военным КНР, которые воевали на стороне России.

"Я никак не могу прокомментировать эту информацию", — заявил Песков.

8 апреля Владимир Зеленский подтвердил информацию о китайских солдатах, попавших в украинский плен в Донецкой области. Несмотря на то, что в плену оказались два солдата КНР, по его словам, китайских военных на войне гораздо больше.

Китай также отреагировал на информацию о пленных в Украине гражданах КНР, заявив, что "выясняет ситуацию". Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай призвал своих граждан воздержаться от участия в войне как в пользу России, так и Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции МИД Украины на инцидент с воевавшими на стороне России китайскими солдатами. Украинское дипломатическое ведомство выставило четкое требование к Пекину — получить объяснение, как граждане Китая были вовлечены в войну против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты прокомментировали участие китайцев в войне против Украины. По их словам, это тревожный сигнал, ведь Китай главный спонсор России в войне.