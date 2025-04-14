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В Кремле неожиданно отреагировали на заявления о переговорах Украины и России

Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о переговорах Украины и РФ в Турции

сегодня, 15:06
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков не смог опровергнуть информацию о возможных переговорах Украины и России в Турции, которые якобы должны касаться судоходства в Черном море. По словам Пескова, он не понимает информацию, которая была опубликована турецкими СМИ.

В Кремле неожиданно отреагировали на заявления о переговорах Украины и России

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос от местных журналистов по поводу украинско-российских переговоров, которые якобы должны были состояться в середине апреля в Анкаре. Главной темой переговоров якобы должно быть судоходство в Черном море.

"Я никак не могу прокомментировать (эти публикации). Я не совсем понимаю, о чем шла речь в этих турецких СМИ. Здесь я не могу это подтвердить", — сказал Песков.

Напомним, что 13 апреля CNN Turk, ссылаясь на Министерство обороны Турции, сообщило о переговорах между Украиной и Россией, которые, по турецким СМИ, должны были состояться 15 и 16 апреля в столице страны. Впоследствии уточнили, что на встрече примут участие военные из ряда стран, однако не разглашалась информация, какие именно это государства.

Несмотря на информацию турецких СМИ, глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил заявления в медиа о переговорах между Украиной и Россией.

"Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось", — сообщила журналистка Алла Мазур, которая общалась с главой МИД Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле цинично отреагировали на ракетный удар по Сумам. По словам Пескова, Россия якобы атакует только "военные объекты".

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, объяснившего, как закончится война в Украине.



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Источник: https://www.interfax.ru/russia/1020760
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