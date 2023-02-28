В Кремле обиделись, что Шольц и Макрон перестали проявлять интерес к диалогу с Путиным

Президент России Владимир Путин остается открытым для переговоров по Украине, но пока ни канцлер Германии Олаф Шольц, ни президент Франции Эммануэль Макрон, с которыми Кремль хочет разговаривать, не идут на контакт. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Известия" сделал пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

Макрон и Шольц. Фото: из открытых источников

"Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было", – заявил главный рупор Кремля.

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Дмитрий Песков напомнил, что Макрон 5 или 6 раз говорил о готовности позвонить Путину, но запросов о таком разговоре Кремль так и не получил.

"Это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора", — сказал пресс-секретарь российского президента.

В то же время Песков заявил, что Путин остается открытым "для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями".

"Преимущественно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас", — заявил пресс-секретарь президент РФ.

Стоит напомнить, в середине февраля Макрон заявил, что поддерживает поражение России в войне в Украине, в то же время предостерегая от стремления "разгромить" Москву, что, по его словам, никогда не будет позицией Парижа. Что касается позиции Шольца, то он 26 февраля раскритиковал "мирный план" Китая по урегулированию вторжения РФ в Украину, поскольку в документе нет упоминания о выводе российской армии.

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