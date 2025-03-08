В Кремле обвинили Францию ​​во "лжи" о России и "Минских соглашениях"

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и обвинил европейскую страну в несоблюдении "Минских соглашений". По его словам, Франция неоднократно "лгала" в отношении России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что Франция говорила "ложь" о выполнении "Минских договоренностей". Кроме того, он повторил тезисы Кремля о якобы гарантиях политического будущего бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

"Вранье было много со стороны Франции. Ведь мы помним заявление (экс-президента Франции) Олланда о том, что к минским договоренностям никто серьезно не относился. Мы помним, когда в 14-м году среди других европейцев французский министр иностранных дел ставил подпись под документом, гарантировавшим законному на тот момент президенту Украины Януковичу его собственное политическое будущее, и после этого произошел переворот. Франция, как и другие страны, не выполнила гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь самая настоящая, об этом господин Макрон ничего не упомянул", — сказал Песков.

Таким образом Песков отреагировал на слова Макрона о "Минских соглашениях", которые были заключены при посредничестве Франции и Германии и нарушены Россией.

"Мы больше не можем верить России на слово. Украина имеет право на безопасность и на мир. И это в том числе и в наших интересах", – сказал Макрон.

Макрон также отреагировал на слова из Москвы, которая обвинила его в "ядерном шантаже", сравнив с Наполеоном. Однако французский лидер отверг эти обвинения, указав, что Наполеон вел захватническую войну, но сегодня имперские амбиции демонстрирует только Россия.

Президент Франции 2012-2017 годов Франсуа Олланд в многочисленных интервью объяснял, что во время подписания "Минских договоренностей" Путин пытался оказывать давление, однако Украина мужественно держалась. По его словам, благодаря этим соглашениям удалось остановить наступление РФ, а также лучше подготовить украинскую армию к полномасштабному вторжению России в 2022 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле согласились на новое название войны в Украине, объявленное США.

Также "Комментарии" писали, что во Франции назвали главную цель Путина в войне в Украине.