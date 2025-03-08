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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и обвинил европейскую страну в несоблюдении "Минских соглашений". По его словам, Франция неоднократно "лгала" в отношении России.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что Франция говорила "ложь" о выполнении "Минских договоренностей". Кроме того, он повторил тезисы Кремля о якобы гарантиях политического будущего бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.
Таким образом Песков отреагировал на слова Макрона о "Минских соглашениях", которые были заключены при посредничестве Франции и Германии и нарушены Россией.
Макрон также отреагировал на слова из Москвы, которая обвинила его в "ядерном шантаже", сравнив с Наполеоном. Однако французский лидер отверг эти обвинения, указав, что Наполеон вел захватническую войну, но сегодня имперские амбиции демонстрирует только Россия.
Президент Франции 2012-2017 годов Франсуа Олланд в многочисленных интервью объяснял, что во время подписания "Минских договоренностей" Путин пытался оказывать давление, однако Украина мужественно держалась. По его словам, благодаря этим соглашениям удалось остановить наступление РФ, а также лучше подготовить украинскую армию к полномасштабному вторжению России в 2022 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле согласились на новое название войны в Украине, объявленное США.
Также "Комментарии" писали, что во Франции назвали главную цель Путина в войне в Украине.
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