Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал желание президента Владимира Зеленского собрать в Киеве лидеров Евросоюза на 9 мая.

Дмитрий Песков

По его мнению, нежелание президента Украины праздновать 9 мая — это как минимум неуважение к памяти своего деда.

"Мы не знаем, в чем заключается идея встречи. Тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День победы — это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что не новость", — заявил Песков.

Спикер кремлевского диктатора заявил, что такое поведение Зеленского лишний раз подчеркивает "правоту" кремлевского диктатора Владимира Путина. Правда, он не уточнил в чем-именно заключается эта самая правота.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские власти пригласили европейских чиновников 9 мая в Киев, чтобы продемонстрировать дипломатическую силу в противовес ежегодному военному параду российского диктатора Владимира Путина в Москве в тот же день. Глава МИД Украины Андрей Сибига передал приглашение своим коллегам из Европейского Союза во время встречи в Люксембурге, призвав их "продемонстрировать единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны".

Отдельно украинский лидер Владимир Зеленский хотел бы принять 9 мая лидеров коалиции, которые желают "определить гарантии безопасности" для Украины после того, как будет достигнута договоренность о возможном прекращении огня с Россией, добавил Сибига. При топ-дипломат Украины не стал уточнять, где состоится эта встреча, идут дискуссии относительно возможного визита в Украину в начале мая глав государств, в том числе будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщили два дипломата ЕС на условиях анонимности.



