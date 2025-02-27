В Кремле объяснили, чем отличается Трамп от Байдена

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что главное отличие между президентом США Дональдом Трампом и его предшественником Джо Байденом состоит в понимании слушать других, в том числе голоса из Москвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле рассказали об отличиях между Трампом и Байденом

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп открыт к диалогу, в отличие от его предшественника Джо Байдена.

"То, что мы наблюдаем — это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно и это в корне отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей", — сказал Песков.

Вместе с тем, представитель Путина отметил, что Москва не ожидает скорого возобновления сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией.

"Никто не ожидает легких и скорых решений в отношениях России и США. У России и США широкое поле для сотрудничества, но предметных разговоров пока нет", — добавил Песков.

Напомним, что Трамп возобновил состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры с Россией впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле объяснили, готовы ли на "территориальные уступки" озвучены Трампом. Президент США заявил о возможности Украины вернуть часть временно оккупированных территорий, однако спикер Кремля Дмитрий Песков отверг эти слова Трампа. По его словам, это "не оговаривается", ведь захваченные территории Украины теперь находятся под контролем РФ и включении в российскую конституцию.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский призвал Трампа определиться в отношении Украины.