logo

BTC/USD

82175.51

ETH/USD

1560.25

LTC/USD

76.28

USD/UAH

41.56

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле объяснили, что Путин хочет передать Трампу во время встречи с Виткоффом
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле объяснили, что Путин хочет передать Трампу во время встречи с Виткоффом

Путин хочет передать Трампу позицию России по отношению к Украине.

сегодня, 15:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Путин передаст Трампу свою позицию по поводу войны в Украине.

В Кремле объяснили, что Путин хочет передать Трампу во время встречи с Виткоффом

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что Путин встретится со спецпредставителем Трампа Виткоффом. Спикер Кремля считает, что это будет возможность российского диктатора передать свои "беспокойства" Трампу о войне в Украине.

"Путин и Виткофф обсудят украинское урегулирование, это хорошая возможность передать позицию РФ Трампу", — сказал Песков.

Кроме того, спикер Кремля заявил, что во время разговора могут быть достигнуты договоренности о встрече Путина с Трампом.

"Путин проведет встречу со спецпосланником США Виткоффом сегодня, возможно, будет подниматься тема встречи Путина и Трампа", — рассказал Песков.

По словам Пескова, разговор Путина с Виткоффом будет продолжаться столько, "сколько будет нужно" российскому диктатору. Однако спикер Кремля отметил, что не стоит ожидать прорыва. Как пояснил Песков, встреча представителя Трампа с Путиным это часть дипломатической работы между РФ и США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп взбешен на Путина из-за постоянного затягивания времени в вопросе временного перемирия в войне в Украине. Президент США установил дедлайн для кремлевского диктатора.

Также "Комментарии" писали, что в МИД РФ назвали условие для переговоров Украины и России. По словам российского дипломата Алексея Полищука, Россия якобы готова к прямым переговорам с Украиной, но на основе "современных реалий".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости