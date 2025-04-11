В Кремле объяснили, что Путин хочет передать Трампу во время встречи с Виткоффом

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Путин передаст Трампу свою позицию по поводу войны в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что Путин встретится со спецпредставителем Трампа Виткоффом. Спикер Кремля считает, что это будет возможность российского диктатора передать свои "беспокойства" Трампу о войне в Украине.

"Путин и Виткофф обсудят украинское урегулирование, это хорошая возможность передать позицию РФ Трампу", — сказал Песков.

Кроме того, спикер Кремля заявил, что во время разговора могут быть достигнуты договоренности о встрече Путина с Трампом.

"Путин проведет встречу со спецпосланником США Виткоффом сегодня, возможно, будет подниматься тема встречи Путина и Трампа", — рассказал Песков.

По словам Пескова, разговор Путина с Виткоффом будет продолжаться столько, "сколько будет нужно" российскому диктатору. Однако спикер Кремля отметил, что не стоит ожидать прорыва. Как пояснил Песков, встреча представителя Трампа с Путиным это часть дипломатической работы между РФ и США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп взбешен на Путина из-за постоянного затягивания времени в вопросе временного перемирия в войне в Украине. Президент США установил дедлайн для кремлевского диктатора.

Также "Комментарии" писали, что в МИД РФ назвали условие для переговоров Украины и России. По словам российского дипломата Алексея Полищука, Россия якобы готова к прямым переговорам с Украиной, но на основе "современных реалий".