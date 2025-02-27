В Кремле объяснили, готовы ли на "территориальные уступки" озвучены Трампом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть часть временно оккупированных территорий, однако подчеркнул, что это будет сложно сделать. В Кремле отреагировали на эти заявления и исключили возможность отдачи захваченных территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле отверг заявление Трампа по поводу "территориальных уступок" России. По его словам, Москва не собирается обсуждать в переговорах захваченные украинские территории, которые Путин записал в российскую конституцию.

"Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый факт и не обсуждаемый факт", — сказал Песков.

Подобную позицию недавно также озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший, что Украина должна быть разделена "по конституции РФ".

"Некоторые говорят: ну хорошо, вот были идеи, давайте оставим линию столкновения, вот это русские, а это украинские. Во-первых, такого не будет, мы имеем Конституцию, основанную на волеизъявлении людей", — заявил Лавров.

Напомним, что Россия в своей конституции включила в состав РФ Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Луганскую области. Это было сделано несмотря на то, что ни в одной из областей Россия не имеет полного контроля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецпредставитель Трампа в вопросах Украины Кит Келлог заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен пойти на "территориальные уступки" и возможное сокращение армии для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев готово отказаться от членства Украины в НАТО и ЕС ради окончания боевых действий.