В Кремле "объяснили", какой фактор влияет на приближение конца войны в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о возможном прекращении поставок некоторых видов вооружения Украине от Соединенных Штатов. По его словам, это фактор, приближающий окончание войны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал информацию СМИ по поводу остановки поставок оружия от США Украине. В Москве считают, что в Пентагоне такое решение было принято из-за уменьшения вооружения на американских складах.

"Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка вооружений на складах", – сказал Песков.

Представитель Путина добавил, что этот фактор влияет на приближающийся конец войны в Украине.

"В любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО", – ответил Песков.

Напомним, что телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщил об остановке поставок оружия США в Украину. Другие медиа также подтвердили эту информацию, в частности указали, что речь идет о ракетах в систему Patriot, Hellfire, Stinger и другие.

Несмотря на заявление в прессе, Минобороны сообщило, что им не поступала информация об остановке поставок американского оружия. Украинское ведомство направит запрос к США, чтобы выяснить все обстоятельства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о готовности закончить войну дипломатией. По словам Пескова, Россия заинтересована в таком окончании войны, если в результате будут выполнены все цели Кремля.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского ответили на заявление Кремля о переговорах с Украиной.