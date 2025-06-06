В Кремле объяснили, почему совершили массированную атаку по Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что причиной массированной атаки по Украине 6 июня стал "ответ" России на атаку по аэродромам РФ, которые помощник Путина назвал "террористическими атаками киевского режима".

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос о ночной массированной атаке по Украине с использованием дронов и ракет. Спикер Кремля убеждает, что таким образом Россия отреагировала на спецоперацию "Паутина", когда Украина атаковала четыре аэродрома РФ и поразили треть стратегической авиации, которая способна нести крылатые ракеты и наносит удар по украинским городам.

"Что касается конкретно ночных ударов, если вы внимательно читали заявления Минобороны России – там написано, что "в ответ на террористические акты киевского режима", — сказал спикер Кремля.

Также, по словам представителя Путина, "все, что делают российские военные в рамках спецоперации, — это ответ на шаги киевского режима".

Перед брифингом Пескова Минобороны РФ опубликовало сообщение, в котором заявили об ударе по "военным целям в Украине", ставшим "ответом" России.

Отметим, что, несмотря на заявления Кремля, Россия с разной интенсивностью продолжает осуществлять атаки по Украине используя дроны и ракеты, независимо от того, что происходит на территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на атаку РФ. По его словам, Украина реально наносит удары по военным объектам РФ, которые представляют угрозу для населения, тогда как российские военные атакуют по городам и гражданским. Зеленский, реагируя на российскую атаку, призвал США и Европу усилить давление на Россию, чтобы закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что в Воздушных силах назвали цифру, во сколько мест попала Россия во время массированной атаки 6 июня.