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В Кремле объяснили угрозы Путина союзникам Украины

Песков заявил, что Россия четко продемонстрировала свои возможности

22 ноября 2024, 17:10
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Лиля Воробьева

После того, как Путин хвастаясь новой ракетой "Орешник" начал угрожать странам Запада. его спикер Песков принялся объяснять главный сигнал в обращении Путина к западным лидерам. Слова кремлевского спикера цитируют российские СМИ.

В Кремле объяснили угрозы Путина союзникам Украины

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По словам Пескова, "безрассудные решения западных стран" не могут остаться без РФ.

"Главный месседж — это то, что безрассудные решения и действия западных стран, производящих ракеты, снабжают их Украиной и в дальнейшем участвуют в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны",- заявил он.

Также он заявил, что РФ продемонстрировала контур своих ответов.

"Возможности российская сторона четко продемонстрировала. Контуры дальнейших ответных действий, в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно очерчены",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин рассказал, какой будет месть РФ странам, давшим разрешение Украины избивать по России. Путин считает, что Украина как раз не может применять западное оружие. Теперь может атаковать страны, которые помогали в этом Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Пентагоне намекнули о ядерном ответе РФ и Китая . Министерство обороны США пересматривает подходы к ядерному сдерживанию на фоне растущего ядерного потенциала Китая и России, а также возможному отсутствию международных соглашений о контроле над вооружениями после февраля. Такое заявление сделал заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию оружию массового уничтожения Ричард К. Джонсон, сообщает пресс-служба Пентагона.



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Источник: https://t.me/youlistenedmayak/34327
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