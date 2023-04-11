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В Кремле объяснили – зачем вводят электронные повестки и намекнули, что она придет каждому

Сообщалось, что после получения повестки гражданину РФ будет запрещено выехать из страны

сегодня, 16:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. Как передает издание "Комментарии", такое объяснение дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос росСМИ, не опасается ли Кремль, что принятие документа вызовет панику и новую волну эмиграции.

В Кремле объяснили – зачем вводят электронные повестки и намекнули, что она придет каждому

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что российское руководство не переживает из-за возможной новой волны эмиграции, потому что усиления мобилизации не будет, а будет обязанность всем стать на воинский учет.                                                                           


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Рупор Кремля также в очередной раз заявил, что новая волна мобилизации не планируется. 

"Нет, по-прежнему не было, и нет (планов о второй волне)", — заявил спикер российского диктатора.

"Это нужно понимать и объяснять. Воинский учет — это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно, хотя бы один раз на протяжении своей жизни. Соответственно, система должна идти в ногу с требованием времени", — уточнил Дмитрий Песков.

Отметим, в Госдуме РФ зарегистрирован законопроект о введении электронных повесток и приравнивание их к бумажным. 

Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале "Госуслуг".

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Также издание "Комментарии" сообщало – почему Россия научилась обходить санкции – какие выводы должен сделать Запад перед новыми ограничениями.



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