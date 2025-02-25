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В Кремле оценили изменение политики США в отношении России

В Кремле считают, что позиция США по отношению к Украине говорит о желании закончить войну в Украине.

сегодня, 12:20
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Автор:
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на последние изменения в политике США после прихода в Белый дом Дональда Трампа. По его словам, Соединенные Штаты с новым президентом начали демонстрировать "более сбалансированную позицию" по поводу войны в Украине, что приветствуется Москвой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле оценили изменение политики США в отношении России

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле положительно отозвался на заявления Трампа по поводу войны в Украине. По его словам, новая позиция администрации США свидетельствует якобы о реальном намерении Вашингтона закончить войну в Украине.

"Мы видим, что США занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта вокруг Украины. Мы, безусловно, это приветствуем. Мы считаем, что такая сбалансированная позиция говорит о истинном желании внести вклад в урегулирование", — сказал Песков.

Спикер Кремля раскритиковал позицию Европы и Украины по отношению к РФ, заявив, что она несбалансированна. Песков считает, что благодаря диалогу между США и представителями стран ЕС в Европе может измениться отношение к войне в Украине, которая была начата Россией.

Напомним, что Дональд Трамп в последние недели сделал серию неоднозначных заявлений, где назвал президента Владимира Зеленского диктатором, требовал проведения выборов в Украине и намекнул, что именно Киев виноват в войне. В отношении России президент США не делал критических замечаний.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Макрон объяснил Трампу, как Соединенные Штаты должны возвращать деньги, присланные Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали новое заявление о соглашении России и США о редкоземельных металлах.



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