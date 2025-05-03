logo

BTC/USD

96056.38

ETH/USD

1844.28

LTC/USD

86.52

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле окончательно вышли из себя из-за предложения Великобритании: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле окончательно вышли из себя из-за предложения Великобритании: что произошло

Спикер российского диктатора обвинил Британию в "поддержке нацистов"

3 мая 2025, 17:30 comments3273
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Кремле выразили гнев по поводу решения правительства Великобритании пригласить украинских военных для участия в параде по случаю Дня победы над нацизмом. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В Кремле окончательно вышли из себя из-за предложения Великобритании: что произошло

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос по этому шагу, выразив сомнение в возможности Великобритании быть посредником между Украиной и Россией.

Он подчеркнул, что у Лондона нет претензий касаемо роли посредника в переговорах между двумя странами, но в то же время обвиняет Британию в "поддержке неонацистских элементов". Песков заявил, что приглашение украинских военных на парад является "неуважительным" жестом к британским ветеранам, отдавшим свою жизнь во время Второй мировой войны, и сравнил это с "кощунством".

Однако эти заявления Кремля являются, по мнению многих, просто очередной попыткой манипуляции. В Украине во время Второй мировой войны было мобилизовано около 7 миллионов человек, служивших в рядах советской армии, а еще более 250 тысяч воевали в армиях союзников. Это свидетельствует о важной роли украинцев в борьбе с нацизмом, опровергающим обвинения России.

Кроме этого, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми недавно заявил, что президент России Владимир Путин уже слишком долго препятствует мирным переговорам. Лемми подчеркнул, что международное сообщество больше не может терпеть поведение Кремля и стремится к прекращению войны в Украине.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который отверг предложение Путина относительно "перемирия" на День победы и предложил России пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости