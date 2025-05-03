В Кремле выразили гнев по поводу решения правительства Великобритании пригласить украинских военных для участия в параде по случаю Дня победы над нацизмом. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос по этому шагу, выразив сомнение в возможности Великобритании быть посредником между Украиной и Россией.

Он подчеркнул, что у Лондона нет претензий касаемо роли посредника в переговорах между двумя странами, но в то же время обвиняет Британию в "поддержке неонацистских элементов". Песков заявил, что приглашение украинских военных на парад является "неуважительным" жестом к британским ветеранам, отдавшим свою жизнь во время Второй мировой войны, и сравнил это с "кощунством".

Однако эти заявления Кремля являются, по мнению многих, просто очередной попыткой манипуляции. В Украине во время Второй мировой войны было мобилизовано около 7 миллионов человек, служивших в рядах советской армии, а еще более 250 тысяч воевали в армиях союзников. Это свидетельствует о важной роли украинцев в борьбе с нацизмом, опровергающим обвинения России.

Кроме этого, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми недавно заявил, что президент России Владимир Путин уже слишком долго препятствует мирным переговорам. Лемми подчеркнул, что международное сообщество больше не может терпеть поведение Кремля и стремится к прекращению войны в Украине.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который отверг предложение Путина относительно "перемирия" на День победы и предложил России пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней.