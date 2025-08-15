В Кремле ошеломили заявлением о встрече Путина и Трампа: детали

Специальный представитель президента США Стив Виткофф неоднократно приезжал в Москву, что стало важным шагом в подготовке личной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Эти визиты открыли возможность обмена позициями между двумя сторонами, что существенно способствовало установлению основ для предстоящих переговоров, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в комментариях для российских СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

По его словам, во время приездов Виткоффа в Москву был заложен фундамент для дальнейшего конструктивного диалога, открывшего путь к организации встречи двух президентов.

Лавров подчеркнул, что специальный представитель действовал в интересах Дональда Трампа, и его роль в подготовке к переговорам была очень важна. Министр добавил, что Москва имеет четко сложившуюся позицию, которую готова излагать в процессе переговоров. Он также выразил надежду на продолжение плодотворного диалога, начавшегося благодаря визитам Виткоффа.

"Мы уже многое сделали во время визитов Стивена Виткоффа, он представлял позицию Трампа, и я убежден, что сегодня мы продолжим этот важный и полезный обмен мнениями", – издал Лавров.

Напомним, что запланированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина должна пройти в городе Анкоридж на Аляске. Начало переговоров запланировано на 22:00 по киевскому времени. По информации Кремля, сначала состоится тет-а-тет разговор между президентами с участием переводчиков, а затем переговоры продолжатся в формате "5 на 5" — с делегациями обеих сторон.

Как уже писали "Комментарии", главная цель президента России Владимира Путина на саммите с президентом США Дональдом Трампом — не достижение мирного соглашения по Украине, а получение поддержки американского лидера для продвижения собственных политических предложений. Кремль пытается снизить напряжение в отношениях с Вашингтоном, вызванное затягиванием процесса прекращения огня на украинской территории.