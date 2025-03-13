В Кремле заявили, что публичное объявление переговорной позиции Москвы относительно войны в Украине перед началом самих переговоров преждевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов по поводу заявления украинского руководства о недопустимости территориальных уступок, сообщает УП со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Дмитрий Песков

"Что касается переговорных позиций до того, как эти переговоры начались, а они еще не начались, давайте не забывать, наверное, было бы неправильным сотрясать небеса и говорить об этом публично", – сказал Песков.

Комментируя позицию президента Украины Владимира Зеленского по территориальному вопросу, представитель Кремля заявил, что Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, согласно российской конституции, якобы являются частью РФ.

Ранее Зеленский подчеркнул, что Украина не признает потерю своих территорий по результатам каких-либо возможных переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у американского президента Дональда Трампа нет понимания того, как достичь мира в Украине и никогда не было, заявил в интервью Общественному дипломат Роман Бессмертный. "Достичь мира — это слишком сложная задача. Провести переговоры, подготовить мирное соглашение и подписать его — это не для Трампа. У него в голове есть только прекращение огня. Все. Дальнейшее течение событий его не интересует. В то же время россияне проводят операцию, которую можно назвать "Игра в Трампа". Они обвиняют.



