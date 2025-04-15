Осужденные в России упустили возможность выйти из тюрьмы — ко Дню победы не будут объявлять амнистию. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, в Кремле официально подтвердили, что амнистии к 80-летию победы над нацизмом у России не будет.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что массовая амнистия ко Дню победы в юбилейные годы была традиционной для России. К примеру, в 2015 году (70-летие Победы) из тюрем освобождено до 300 тысяч осужденных.

О причине отказа от традиции рассказал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Как отметили в ЦПД, это неофициальная позиция властей. Поэтому в Кремле решили не объявлять амнистию, ведь она просто не нужна. Чиновник объяснил, что у осужденных есть возможность выйти из тюрьмы. Осужденные могут подписать контракт на службу в армии и отправиться на войну.

"Отказ Кремля от амнистии ко Дню победы — очень показательное решение. "Праздничным" массовым освобождением осужденных Россия всегда пыталась подчеркнуть "гуманизм наследников великой победы". Однако сейчас у путинского режима в приоритете война, поэтому тюрьмы стали ценным источником кадров для армии", — пояснили в ЦПД.

Напомним, в России, как писал портал "Комментарии", меняют правила для молодежи, кто хочет получить высшее образование — планируют сократить количество платных мест в вузах. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что соответствующий проект закона уже внесен в Госдуму РФ.

Отмечается, что приоритет отдадут "государственно важным" специальностям. А в других направлениях сократят прием, поднимут цену за обучение и усилят условия по образовательным кредитам.

Главная цель Путина – получить больше специалистов для развития ВПК и больше военных.



