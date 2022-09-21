В Кремле отказались раскрывать секретный 7-й пункт указа Путина о мобилизации

В указе президента рф Владимира Путина о частичной мобилизации не опубликовали седьмой пункт. В Кремле ответили отказом на просьбу раскрыть его подробности. Об этом заявил пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что седьмой пункт путинского указа якобы для "служебного пользования".

"Он для служебного пользования. И поэтому я не могу его раскрыть", — сказал он.

При этом спикер Кремля добавил, что единственное, что он вправе раскрыть для прессы – это то, что в седьмом пункте идет речь о том, что уже и так озвучил глава Минобороны россии Сергей Шойгу, когда рассказал, сколько всего запланировано призвать людей в ряды вооруженных сил рф. Песков сослался на то, что это якобы вопрос сугубо Минобороны и он не хочет комментировать его нюансы.

Напомним, сегодня российские СМИ обнародовали видеообращение президента рф путина, в котором тот объявил о частичной мобилизации в россии. При этом глава Минобороны рф Сергей Шойгу заявил, что составлен план подготовить 300 тысяч резервистов.

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