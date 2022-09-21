logo

BTC/USD

19107.97

ETH/USD

1344.64

LTC/USD

52.44

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле отказались раскрывать секретный 7-й пункт указа Путина о мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле отказались раскрывать секретный 7-й пункт указа Путина о мобилизации

Дмитрий Песков попытался заверить СМИ, что в 7-м пункте указа путина речь идет лишь о количестве резервистов

сегодня, 14:24
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В указе президента рф Владимира Путина о частичной мобилизации не опубликовали седьмой пункт. В Кремле ответили отказом на просьбу раскрыть его подробности. Об этом заявил пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".                                                                                                

В Кремле отказались раскрывать секретный 7-й пункт указа Путина о мобилизации

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что седьмой пункт путинского указа якобы для "служебного пользования".

"Он для служебного пользования. И поэтому я не могу его раскрыть", — сказал он.

При этом спикер Кремля добавил, что единственное, что он вправе раскрыть для прессы – это то, что в седьмом пункте идет речь о том, что уже и так озвучил глава Минобороны россии Сергей Шойгу, когда рассказал, сколько всего запланировано призвать людей в ряды вооруженных сил рф. Песков сослался на то, что это якобы вопрос сугубо Минобороны и он не хочет комментировать его нюансы. 

Напомним, сегодня российские СМИ обнародовали видеообращение президента рф путина, в котором тот объявил о частичной мобилизации в россии. При этом глава Минобороны рф Сергей Шойгу заявил, что составлен план подготовить 300 тысяч резервистов.

Читайте также на портале "Комментарии" — риторика меняется – в России заявили, что мирных переговоров с Украиной больше не будет, потому как на оккупированной территории Украины скоро пройдут "референдумы" о "присоединении к РФ".

Также издание "Комментарии" сообщало – зачем России срочно понадобились "референдумы" в Украине – чего испугались оккупанты.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382451.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!