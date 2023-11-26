В Кремле отреагировали на 10-ю годовщину Революции Достоинства

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Революцию Достоинства в Украине "силовым переворотом" и заявил, что протест украинцев стал поводом к войне в Украине со стороны России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Представитель президента России Дмитрий Песков в очередной раз повторил нарративы российской пропаганды относительно политических изменений в Украине, в частности, представитель Кремля отреагировал на 10-ю годовщину Революции Достоинства.

"В Киеве 10 лет назад произошел силовой переворот, была свергнута легитимная власть", — заявил Песков и добавил, что якобы такая деятельность спонсировалась из-за границы, однако не предоставил никаких подтверждений этой информации.

По его словам, протесты на Майдане стали отправной точкой для начала войны в Украине.

"Легкомыслящий популизм сейчас в моде среди европейских политиков, это не приносит ничего хорошего", — сказал Песков.

Напомним, что украинцы осенью 2013 вышли на протест против политического руководства во главе с Виктором Януковичем, который пытался отойти от законодательно закрепленного курса на Европейскую интеграцию Украины. 30 ноября произошел силовой разгон против мирной акции, а в феврале начались кровавые столкновения между силовиками и протестующими. Вместе с тем Россия назвала ситуацию в Украине "силовым переворотом" и оккупировала часть Донецкой, Луганской областей и Крыма в 2014 году, а в 2022-м году начала полномасштабное вторжение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович назвал двух европейских лидеров, которые "продались" Кремлю.

Также "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о "концептуальной правде" относительно войны в Украине.



