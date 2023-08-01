В Кремле отреагировали на атаку беспилотников по Москве

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на очередную атаку беспилотников по российской столице. Представитель Кремля заявил, что "угроза очевидна". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

В ночь на первое августа беспилотники атаковали элитный бизнес-центр в Москве. По словам московского мэра Сергея Собянина, дроны повредили фасад "Москва-сити" на 21 первом этаже. В этом небоскребе расположены офисы работников трех российских министерств и привилегированной части российского общества.

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Атаку беспилотников прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Угроза существует, она очевидна, меры принимаются", — сказал Песков, отвечая на вопрос об ударах, но отказался уточнить факты нападений и меры по их предотвращению.

На очередную атаку дронов по бизнес-центру в Москве отреагировал также советник министра МВД Антон Геращенко. Украинский чиновник считает, что удары по столице России разоблачают очередную ложь Кремля, утверждавшего, что может защитить свое население. По словам Геращенко, теперь понятно, что "для них нет ПВО, бомбоубежищ, Россия незащищена". Кроме того, Геращенко считает, что удары беспилотников символизируют провал "спецоперации" России против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского сделали заявление о новом ударе по Москве. Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что на территории России будет больше атак от неизвестных беспилотников и больше гражданских конфликтов внутри страны.

Также "Комментарии" писали, что у Байдена отреагировали на атаку беспилотников на Москву.