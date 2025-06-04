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В Кремле отреагировали на атаку Украины по Крымскому мосту

В России утверждают, что Крымский мост не получил повреждений после атаки Украины.

сегодня, 13:34 comments2037
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на недавнюю спецоперацию Украины во время которой был поражен Крымский мост в Черном море. По словам помощника Путина, Россия принимает меры безопасности в отношении украинских атак.

В Кремле отреагировали на атаку Украины по Крымскому мосту

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос об атаке Украины по Крымскому мосту. Спикер Кремля подтвердил взрыв Керченского моста, однако заявил, что мост работает и якобы повреждений нет.

"Взрыв действительно произошел. Ничего не повреждено. Ничего не повреждено, мост работает", — сказал Песков.

Помощник Путина обвинил Украину в атаке на "мирный объект", несмотря на то, что мост построен с нарушением международных договоров и Россия использует его для ввоза военной техники на Крымский полуостров, откуда она попадает на южный участок фронта на войне против Украины.

"Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры безопасности исходя из понятной сущности киевского режима", — сказал Песков.

Также спикер Кремля коротко отреагировал на атаку дронами по аэродромам РФ. По его словам, Россия "будет делать все необходимое для раскрытия преступления".

Напомним, что 3 июня СБУ провели спецоперацию и взорвали 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте вблизи опор Крымского моста. По данным спецслужб, после этого мост находится практически в аварийном состоянии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал детали о подрыве Крымского моста.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал россиян "идиотами". В Кремле ответили.



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