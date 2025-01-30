В Кремле отреагировали на авиакатастрофу в США: "печальная новость подтвердилась"

В США произошла авиакатастрофа во время которой пассажирский самолет American Airlines снижался для посадки в международном аэропорту Рональда Рейгана, однако на полпути столкнулся с военным вертолетом. В результате авиакрушения оба упали в реку Потомак. На инцидент отреагировали в Кремле.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Американский фигурист Джон Маравилл, не улетевший этим самолетом из-за собаки, которую не пустили на борт, сообщил о присутствии в самолете 14 фигуристов и тренеров. Данную информацию также подтвердила ассоциация фигурного катания США.

Кроме того, российские СМИ сообщили, что среди пассажиров были спортсмены из РФ, в том числе тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. На эту информацию отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"К сожалению, мы видим, что эта печальная новость подтверждается. Там были и другие наши сограждане. Сегодня плохие новости из Вашингтона. Мы выражаем сожаление и соболезнования семьям и друзьям, которые потеряли наших сограждан, погибших в авиакатастрофе", — сказал Песков.

В настоящее время спасатели достали 18 тел из реки Потомак. Всего на борту пассажирского самолета находились 64 человека. В вертолете Black Hawk находились трое военных.

На инцидент также отреагировал Дональд Трамп. По его словам, это была ясная ночь и работали фонари, однако произошло авиакрушение.

"Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, а спросила, видели ли они самолет? Это плохая ситуация, которую можно было предотвратить", – отреагировал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия США потеряла в авиакрушении самый современный в мире истребитель.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали заявление об авиакатастрофе самолета в Казахстане.