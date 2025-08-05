Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина идет впереди всей Европы в борьбе с памятниками. Таким образом, представитель Путина отреагировал на снос последнего памятника Ленину в Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал информацию о демонтаже памятника Владимиру Ленину в Украине.

"Украина хорошо известна своей борьбой с памятниками. Она в этом плане пытается идти впереди всей Европы. И это тоже не украшает Киев", – сказал Песков.

Напомним, что 4 августа общественная организация "Деколонизация. Украина" сообщила, что в селе Рудковцы Хмельницкой области демонтировали последний памятник Владимиру Ленину в Украине.

Это решение стало частью многолетнего процесса декоммунизации Украины, который начался с принятием в апреле 2015 закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Этот закон обязал демонтировать памятники советским деятелям и переименовать улицы, названные в их честь.

Согласно данным, обнародованным экс-президентом Украины Петром Порошенко в 2016 году, на тот момент в стране уже было демонтировано 1,2 тыс. скульптур Ленина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине появилась первая область, демонтировавшая все советские памятники тоталитарного режима.

Также "Комментарии" писали, что Песков отреагировал на требования президента США Дональда Трампа по давлению на Индию и Китай, чтобы остановить их покупку российской нефти. Кремль считает незаконными попытки Трампа заставить разные страны отказаться от российской нефти.