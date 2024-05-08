Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что украинские спецслужбы задержали российских агентов, которые готовили покушение на президента Владимира Зеленского.

Дмитрий Песков

"Никак не могу прокомментировать. В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, поэтому ничего не могу сказать", - заявил спикер кремлевского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что спецслужбы Украины задержали российских агентов, которые готовили покушение на президента Владимира Зеленского. Они искали выход на служащих его охраны. Планировалось, что президента сначала должны взять в заложники, а потом и убить.

Кроме того, российские спецслужбы планировали убить главу Главного управления разведки Кирилла Буданова. Как сообщили в СБУ, это планировалось сделать на Пасху. Агент российских спецслужб следил за местонахождением Буданова. Он должен был передать координаты места, где он находится. По задумке, террористы туда хотели ударить ракетой. После этого, с помощью дронов хотели атаковать людей, а потом опять ударить ракетой, чтобы скрыть информацию о том, что на месте преступления были применены дроны.

Как сообщил глава СБУ Василий Малюк, таким образом ФСБ хотело сделать "подарок" кремлевскому диктатору на его инаугурацию. Но все обернулось феерическим провалом для российских спецслужб.

Кроме того, известно, что в России ненавидят Василия Малюка из-за того, что дальнобойные дроны СБУ уничтожают российские НПЗ. Именно поэтому, в террористической России даже окрыли уголовное производство против главы СБУ.



