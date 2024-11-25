Французские СМИ сообщили, что Великобритания и Франция начали секретные переговоры о возможности отправить западные войска на войну в Украину. На эту информацию отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что такие заявления появляются в "горячих головах" европейских лидеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Москве неизвестно насколько информация издания Le Monde соответствует действительности о возможности западных войск присоединиться к войне в Украине. По его словам, несмотря на озвученные ранее подобные идеи, не все лидеры ЕС готовы принять это решение.

"Раньше, конечно, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также и разные контраргументы не в пользу этой идеи. Поэтому единства мнений у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то "горячие головы" появляются", — ответил Песков.

Как сообщало издание Le Monde, дискуссии по отправке западных войск в Украину возобновились после визита в Париж премьер-министра Великобритании Кира Стармера 11 ноября. Поводом тому стала победа на выборах в США Дональда Трампа, который может отказать Украине в поддержке. Le Monde отмечает, что у Франции "пока нет официального разрешения на отправку войск" на войну в Украину, но в течение нескольких месяцев соответствующие предложения "явно были на столе".

Напомним, что в марте президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность отправить западные войска в Украину. Большинство стран выступили против такой инициативы, однако поддержали ее лидеры Чехии, Канады, Польши, Финляндии и страны Балтии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, за что Ким Чен Ын продал России своих солдат для войны против Украины.

Также "Комментарии" писали о главе МИД РФ Сергее Лаврове, который заявил, что страны Запада изменили позицию по отношению к Украине.