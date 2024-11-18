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В Кремле отреагировали на мирный план Эрдогана

У Кремля заявили, что ничего не знают о мирной инициативе Эрдогана по установлению мира в Украине.

18 ноября 2024, 12:42
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о мирном плане президента Турции Реджепа Эрдогана об окончании войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на мирный план Эрдогана

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что Москва не владеет данными о мирной инициативе Эрдогана. Также Песков ответил, обсуждал ли президент Турции с Путиным мирный план во время последних контактов между ними.

"Нет, это не обсуждалось, и мы тоже обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными по этому поводу. Мы не знаем, о чем может идти речь", — сказал Песков.

Также Песков добавил, что для России неприемлемо замораживание войны в Украине по линии фронта.

Напомним, что согласно Bloomberg президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует представить на саммите G20 в Бразилии свое предложение о прекращении войны в Украине. План предусматривает создание демилитаризованной зоны в восточной части Донбасса и размещение там международных войск как гарантий безопасности. Кроме того, план Эрдогана предусматривает заморозку вступления Украины в НАТО на 10 лет. Турция предлагает обеспечить военную помощь Украине, как компенсацию за отказ от членства в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Также "Комментарии" писали о заявлении Всемирного Конгресса Украинцев, который выразил свое разочарование саммитом G20. Как объясняют в СКУ, обсуждение войны в Украине и ее окончание не может происходить без украинского представительства, в частности президента Владимира Зеленского, которого не пригласили на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.



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