В Кремле отреагировали на новые пошлины США, введенные Трампом

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины для 260 стран и территорий. По его словам, российский рынок может оказаться привлекательным для стран попавших под новые тарифы США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дональд Трамп самопровозгласил 2 апреля "днем освобождения" и ввел новые тарифы от 10 до 50% для большинства стран мира. Введение новых пошлин прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что некоторые компании планируют участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году.

"Зарубежные компании Европы и США и так проявляли интерес в прошлые годы. По понятным причинам они не очень-то хотят обнародовать свое участие, но заинтересованность целого ряда компаний не прекращалась", — сказал Песков.

По его словам, после введения США новых пошлин другие страны могут быть более заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Песков считает, что Москва обладает "очень широким" потенциалом.

"Возможно, сейчас новые компании проявляют интерес. Он открыт именно для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием. Считаем, что потенциал очень широк. Россия это интересный рынок, рынок привлекателен. Поэтому это вполне нормальное явление", — сказал Песков.

Спикер Кремля добавил, что Россия остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр финансов США Скотт Бессент объяснил, почему Трамп отказался ввести новые пошлины против России и нескольких других стран.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде отреагировали на пошлины США для Украины и назвали основную опасность.