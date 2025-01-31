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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС повысить таможенные пошлины на 100%, если они создадут собственную валюту для альтернативы американскому доллару. Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на заявления Трампа и объяснил, что БРИКС не будет создавать общую валюту. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что не впервые слышит угрозы Трампа по поводу единой валюты между странами БРИКС. По словам представителя Путина, Россия и другие страны блока не планируют вводить общую валюту.
Спикер Кремля добавил, что "экспертам" нужно подробно объяснить Дональду Трампу "повестку БРИКС".
Отметим, что, несмотря на заявления Пескова на прошлогоднем саммите БРИКС в РФ, был презентован символический дизайн единой валюты БРИКС.
Дизайн единой валюты стран БРИКС
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Трамп в ультимативном тоне заявил о решении США повысить пошлины на продукцию стран БРИКС, если они введут общую валюту и откажутся от американского доллара. Кроме того, Трамп пообещал, что закроет рынок США для товаров из этих стран.
Также "Комментарии" писали о заявлении Путина, объявившего о крахе доллара, но реальность демонстрирует другое.
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