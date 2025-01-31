Президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС повысить таможенные пошлины на 100%, если они создадут собственную валюту для альтернативы американскому доллару. Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на заявления Трампа и объяснил, что БРИКС не будет создавать общую валюту. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что не впервые слышит угрозы Трампа по поводу единой валюты между странами БРИКС. По словам представителя Путина, Россия и другие страны блока не планируют вводить общую валюту.

"Не новое заявление. Раньше уже были такие заявления. Еще когда-то он был избранным президентом. Поэтому сейчас он повторил свой старый тезис. Здесь следует напомнить слова нашего президента Владимира Путина. Дело в том, что в БРИКС речь не идет о создании единой валюты и не велась", — сказал Песков.

Спикер Кремля добавил, что "экспертам" нужно подробно объяснить Дональду Трампу "повестку БРИКС".

Отметим, что, несмотря на заявления Пескова на прошлогоднем саммите БРИКС в РФ, был презентован символический дизайн единой валюты БРИКС.

Дизайн единой валюты стран БРИКС

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Трамп в ультимативном тоне заявил о решении США повысить пошлины на продукцию стран БРИКС, если они введут общую валюту и откажутся от американского доллара. Кроме того, Трамп пообещал, что закроет рынок США для товаров из этих стран.

Также "Комментарии" писали о заявлении Путина, объявившего о крахе доллара, но реальность демонстрирует другое.