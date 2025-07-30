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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России уже есть иммунитет от западных санкций, поэтому не боится введения вторичных пошлин, которыми грозит президент США Дональд Трамп в случае отказа российского диктатора Владимира Путина пойти на мир в Украине.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос по ультиматуму Трамп, который пригрозил России вторичными санкциями.
По поводу сокращения дедлайна Трампа с 50 дней до 10 представитель Путина отметил, что в Москве принимают во внимание такие сообщения.
Напомним, что Дональд Трамп пригрозил России вторичными санкциями в размере 100%, которые будут касаться тех стран, которые покупают российские товары, в том числе нефть. В начале июля президент США установил срок в 50 дней до 2 сентября. Однако в конце июля Трамп изменил свою позицию и сократил дедлайн до 10 дней, заметив, что Путин не делает никаких шагов к окончанию войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, как накажет Россию, если Путин не примет его ультиматум.
Также "Комментарии" писали о премьер-министре Польши Дональде Туске, который заявил о признаках окончания войны в Украине. Его слова прозвучали на фоне угроз Путину от Трампа.