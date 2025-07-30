В Кремле отреагировали на новый дедлайн Трампа для Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России уже есть иммунитет от западных санкций, поэтому не боится введения вторичных пошлин, которыми грозит президент США Дональд Трамп в случае отказа российского диктатора Владимира Путина пойти на мир в Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос по ультиматуму Трамп, который пригрозил России вторичными санкциями.

"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций, поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан по этому поводу", – сказал Песков.

По поводу сокращения дедлайна Трампа с 50 дней до 10 представитель Путина отметил, что в Москве принимают во внимание такие сообщения.

"Мы продолжаем фиксировать все поступающие от президента Трампа заявления и от других международных представителей по этому поводу", — добавил Песков.

Напомним, что Дональд Трамп пригрозил России вторичными санкциями в размере 100%, которые будут касаться тех стран, которые покупают российские товары, в том числе нефть. В начале июля президент США установил срок в 50 дней до 2 сентября. Однако в конце июля Трамп изменил свою позицию и сократил дедлайн до 10 дней, заметив, что Путин не делает никаких шагов к окончанию войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, как накажет Россию, если Путин не примет его ультиматум.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Польши Дональде Туске, который заявил о признаках окончания войны в Украине. Его слова прозвучали на фоне угроз Путину от Трампа.