В Кремле отреагировали на заявление МИД Украины, в котором назвали присутствие лидеров СНГ на параде в Москве аморальным. На осуждение Украины ответила спикер российского МИД Мария Захарова в традиционном стиле бывшего президента РФ Медведева — с оскорблениями и традиционными обвинениями. Ее слова цитируют российские СМИ.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

"Во-первых, фашистов забыли спросить",- написала Захарова, забыв об ужасных преступлениях Кремля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Также в ответ она традиционно обвинила, что якобы "украинские СМИ открыто проводят опрос о том, кого их читатели хотели бы видеть следующей жертвой теракта".

"Думаете, кто-то из западных покровителей киевского вертепа одернул своих подопечных? Или в профильных международных структурах возмутились? Нет. Не для того выращивали", — отметила официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МИДе отреагировали на участие лидеров ряда стран в параде в Москве. В МИД Украины назвали аморальным и недружественным шагом приезд лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на псевдопарад в Москве. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в ночь перед торжествами на Красной площади РФ выпустила Украиной 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву, чтобы нанести еще больше смертей и нанести еще большее разрушение на украинской земле. В то же время, участники продемонстрировали российскую военную технику, которая уже десятый год подряд участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины. Ведь сегодняшнее ложное действо в Москве не имеет ничего общего с подвигом победителей над нацизмом.