В Кремле отреагировали на озвученные потери Украины на войне

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что потери Украины на войне составляют 400 тысяч военных. По словам Пескова, украинские потери якобы выше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дональд Трамп заявил, что из-за больших потерь на войне Украина и Зеленский хотят "заключить соглашение" об окончании войны. По словам Трампа Украина "бессмысленно потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей". На эти слова отреагировали в Кремле, где не согласны с озвученными потерями Украины. По словам Пескова, цифры озвучены Трампом "изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева".

"Украинские потери кратно превышают российские, это ведет к истощению ВСУ и снижению возраста мобилизации до 18 лет", — заявил Песков, однако не привел потери Украины на войне по статистике Москвы.

Отметим, что Владимир Зеленский 8 декабря озвучил официальные потери Украины на войне, составляющие 413 тысяч военных, в том числе 43 тысячи погибших украинских бойцов и 370 тысяч военных, получивших ранения. Кроме того, президент обнародовал потери России. По его словам, у России на войне в Украине погибли 198 тысяч российских солдат и более 550 тысяч получили раненые.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что The Economist опубликовал свое исследование по количеству погибших украинских военных. По данным издания, потери Украины на войне находятся в пределах 60–100 тысяч погибших. Кроме того, издание предполагает, что 400 тысяч украинских военных получили ранения, которые не позволяют им продолжать войну.

Также "Комментарии" писали об оценке потерь от The Wall Street Journal. По их статистике у Украины потери до 500 тысяч человек — среди них 80 тысяч погибших и 400 тысяч раненых. Потери России – 600 тысяч, включая 200 тысяч погибших и 400 тысяч раненых.