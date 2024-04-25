В Кремле отреагировали на передачу США дальнобойных ракет Украине

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Slava Kot
Администрация Байдена тайно передала ракеты ATACMS Украине в мартовском пакете помощи. После обнародования этой информации, появилась реакция Кремля, где заявили, что такое оружие якобы "доставит больше проблем самой Украине". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопросы по поставке Украине ракет ATACMS с большой дальностью поражения.
Также представитель администрации Путина прокомментировал голосование в Конгрессе США, позволяющее конфисковать российские активы в пользу Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме объяснили, какие факторы сняли блокировку поставок ракет ATACMS для Украины. В США указали, что на это повлияли поставки баллистических ракет из КНДР, удары РФ по гражданским объектам в Украину и накопление достаточных запасов ракет ATACMS.
Также "Комментарии" писали, что в Соединенных Штатах назвали обязательства, которые получила Украина для использования дальнобойных американских ракет. Главное условие касается того, что ракеты ATACMS должны применяться только на территории Украины.
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