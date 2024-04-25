В Кремле отреагировали на передачу США дальнобойных ракет Украине

Администрация Байдена тайно передала ракеты ATACMS Украине в мартовском пакете помощи. После обнародования этой информации, появилась реакция Кремля, где заявили, что такое оружие якобы "доставит больше проблем самой Украине". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопросы по поставке Украине ракет ATACMS с большой дальностью поражения.

"США поставляют Украине все более дальнобойные вооружения, это не изменит течение спецоперации, но доставит больше проблем самой Украине. Россия в ходе специальной военной операции добьется своего", — сказал Песков и добавил, что США якобы привлечены к войне в Украине.

Также представитель администрации Путина прокомментировал голосование в Конгрессе США, позволяющее конфисковать российские активы в пользу Украины.

"Кремль не раскрывает возможные меры РФ в ответ на изъятие российских активов в странах, но они будут", — пригрозил Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме объяснили, какие факторы сняли блокировку поставок ракет ATACMS для Украины. В США указали, что на это повлияли поставки баллистических ракет из КНДР, удары РФ по гражданским объектам в Украину и накопление достаточных запасов ракет ATACMS.

Также "Комментарии" писали, что в Соединенных Штатах назвали обязательства, которые получила Украина для использования дальнобойных американских ракет. Главное условие касается того, что ракеты ATACMS должны применяться только на территории Украины.



