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В Кремле отреагировали на план победы Зеленского, который он повез в Штаты

В России отказались комментировать план победы Украины над РФ

23 сентября 2024, 13:03 comments2392
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Ткачик Олеся

В Кремле отказались комментировать сообщения о планах президента Владимира Зеленского представить в США свой "план победы" над Россией. При этом спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков пообещал, что если по этому поводу появится официальная информация, то в Кремле ее изучат.

В Кремле отреагировали на план победы Зеленского, который он повез в Штаты

Дмитрий Песков

"Если и когда будет по официальным источникам появляться какая-то информация, мы, конечно, ее внимательно изучим", — сказал Песков.

Он пояснил, что в Кремле не считают возможным анализировать план Зеленского, опираясь на сообщения СМИ.

"Пока же очень много разной, в том числе, противоречивой и недостоверной информации. Мы к этому относимся очень сдержанно", — добавил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине написали план победы в войне с Россией. Ожидается, что этот план президент Владимир Зеленский представит во время визита в США. Президент уже рассказал, что первым план победы увидит президент США Джо Байден. Потом его представят Конгрессу, а также кандидатам в президенты Камаде Гаррис и Дональд Трампу.

При этом Зеленский рассчитывает, что США помогут Украине воплотить план победы в жизнь. Если Вашингтон откажется, то Украину ждет очень длительная война и много жертв среди украинцев, заявил глава государства.

В то же время, достоверно неизвестно, что именно предусматривает план победы, кроме того, что США должны предоставить Украине оружие и разрешить удары вглубь России.

При этом западные СМИ утверждают, что план победы президента Украины Владимира Зеленского, который он представит президенту США Джо Байдену, не предусматривает быстрое вступление Украины в НАТО, но в нем есть предложение создать аналог пятой статьи альянса.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/983238
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