В Кремле отреагировали на подрыв Каховской ГЭС

Подрыв и уничтожение Каховской ГЭС в Кремле называют "преднамеренной диверсией украинской стороны". Как передает портал "Комментарии", такое заявление для российских пропагандистских СМИ сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Можно сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны…", — уверен пресс-секретарь Путина.

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Дмитрий Песков также высказался о последствиях подрыва Каховской ГЭС. По его словам, подрыв объекта "может повлечь очень тяжелые последствия… для нескольких десятков тысяч жителей..., экологические последствия".

Стоит отметить, по информации украинской разведки, путинский режим серьезно паникует и подрыв Каховской ГЭС – яркое тому подтверждение. Противник решился на такой теракт также пытаясь помешать украинской армии продвигаться на пути к освобождению всех южных территорий.

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