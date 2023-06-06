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В Кремле отреагировали на подрыв Каховской ГЭС

Дмитрий Песков назвал подрыв Каховской дамбы "преднамеренной диверсией"

сегодня, 13:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Подрыв и уничтожение Каховской ГЭС в Кремле называют "преднамеренной диверсией украинской стороны". Как передает портал "Комментарии", такое заявление для российских пропагандистских СМИ сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на подрыв Каховской ГЭС

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Можно сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны…", — уверен пресс-секретарь Путина. 


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Дмитрий Песков также высказался о последствиях подрыва Каховской ГЭС. По его словам, подрыв объекта "может повлечь очень тяжелые последствия… для нескольких десятков тысяч жителей..., экологические последствия".

Стоит отметить, по информации украинской разведки, путинский режим серьезно паникует и подрыв Каховской ГЭС – яркое тому подтверждение. Противник решился на такой теракт также пытаясь помешать украинской армии продвигаться на пути к освобождению всех южных территорий.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, в Херсонской области проводится эвакуация людей, сообщает Оперативное командование "Юг". Начальник его пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк предполагает, что противник сделал это, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. И подчеркнула, что умным такой ход не назовешь, поскольку россияне нанесли больший вред своим же позициям на левом берегу Днепра, который географически – ниже, поэтому первый подвергается подтоплению. Президент Украины Владимир Зеленский по поводу очередного теракта агрессора созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины. О чем говорит происходящее? Какими могут быть последствия? Как должен отреагировать цивилизованный мир на очередное российское варварство, которое в РФ традиционно не признают? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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