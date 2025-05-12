В Кремле отреагировали на предложение о переговорах в Турции: какова позиция Путина

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предложение о переговорах между Украиной и Россией в Турции. По его словам, Кремль готов к возобновлению прямых переговоров в Стамбуле, проходивших в 2022 году.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков заявил, что Россия готова пойти на переговоры без условий, однако в случае возобновления переговоров, которые происходили три года назад в Турции.
По его словам, такой подход Кремля якобы нацелен "на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса", а также "устранение первопричин конфликта и установление крепкого мира".
Песков заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган готов организовать встречу для переговоров Украины и России в Стамбуле.
Напомним, что Украина и Западные партнеры призвали Путина пойти на 30-дневную остановку огня, чтобы показать готовность к окончанию войны. В России было предложено встретиться в Стамбуле для переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ выразил готовность приехать в Стамбул для прямых переговоров с Владимиром Путиным, однако в Кремле не ответили, будет ли на этих переговорах российский диктатор.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины объявили о последствиях для Путина, если Россия откажется от перемирия.
Также "Комментарии" писали, что украинцы спрогнозировали, когда наступит временное перемирие на войне.
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