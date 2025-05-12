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В Кремле отреагировали на предложение о переговорах в Турции: какова позиция Путина

Дмитрий Песков отреагировал на возможность прямых переговоров Украины и России в Турции.

сегодня, 15:52
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Автор:
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предложение о переговорах между Украиной и Россией в Турции. По его словам, Кремль готов к возобновлению прямых переговоров в Стамбуле, проходивших в 2022 году.

В Кремле отреагировали на предложение о переговорах в Турции: какова позиция Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что Россия готова пойти на переговоры без условий, однако в случае возобновления переговоров, которые происходили три года назад в Турции.

"Как вы знаете, подводя итоги празднований в Москве до 9 мая, встреч и переговоров с нашими гостями президент России выступил с заявлением. В этом заявлении четко и не двусмысленно объявил наше предложение о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле, без предварительных условий. Те же прямые переговоры, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году", — сказал Песков.

По его словам, такой подход Кремля якобы нацелен "на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса", а также "устранение первопричин конфликта и установление крепкого мира".

Песков заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган готов организовать встречу для переговоров Украины и России в Стамбуле.

"Мы настроены на серьезный поиск путей к длительному мирному урегулированию", — добавил спикер Кремля.

Напомним, что Украина и Западные партнеры призвали Путина пойти на 30-дневную остановку огня, чтобы показать готовность к окончанию войны. В России было предложено встретиться в Стамбуле для переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ выразил готовность приехать в Стамбул для прямых переговоров с Владимиром Путиным, однако в Кремле не ответили, будет ли на этих переговорах российский диктатор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины объявили о последствиях для Путина, если Россия откажется от перемирия.

Также "Комментарии" писали, что украинцы спрогнозировали, когда наступит временное перемирие на войне.



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