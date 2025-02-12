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В Кремле отреагировали на предложение Зеленского об обмене территориями

Россия отвергла предложение Зеленского по обмену Курской области.

сегодня, 12:28
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России подконтрольную украинским силам Курскую область обменять на находящиеся под контролем РФ временно оккупированные территории Украины. В Кремле отреагировали на предложение Зеленского и отвергли его. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на предложение Зеленского об обмене территориями

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает предложение Владимира Зеленского по обмену Курской области на территории Украины.

"Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий. Украинские войска на территории РФ будут уничтожены и изгнаны из России", – сказал Песков.

Песков также добавил, что Путин якобы готов к мирным переговорам по окончании войны в Украине, однако только на условиях, озвученных ранее.

Владимир Зеленский в интервью The Guardian рассказал о возможности обмена Курской области на украинские земли.

"Мы обменяем одну территорию на другую", – отметил президент.

Однако Зеленский подчеркнул, что пока не знает, какие именно временно оккупированные территории могли бы быть обменены на Курскую область. По его словам, все украинские территории важны.

Напомним, что Украина 6 августа прорвала российскую границу и захватила часть Курской области. Появлялась информация, что Путин приказал освободить Курскую область к Новому году, однако после шести месяцев после начала операции, Украина и дальше контролирует часть территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин забыл о Курской области после того, как армия РФ не смогла освободить регион.

Также "Комментарии" писали, что спикер МИД РФ Мария Захарова истерически отреагировала на обмен Курской области.



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