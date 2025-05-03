В Кремле отреагировали на предложение Зеленского по поводу перемирия

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который отверг предложение Путина о "перемирии" на День победы и предложил России пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на решение Зеленского не принимать "перемирие" российского диктатора Владимира Путина на три дня в период с 8 по 10 мая. По его словам, это была якобы проверка Украины.

"Целью предложенного Россией "пасхального перемирия", а также нынешнее предложение об объявлении "перемирия" на праздничные дни 8, 9, 10 мая, для нас является проверкой готовности Киева к поиску путей для долговременного и крепкого мира между Россией и Украиной", — сказал Песков.

Спикер Кремля заявил, что ожидает прямого ответа Украины на предложение Путина. Песков использовал нарративы российской пропаганды, в которых украинские власти назвал "режимом".

"Реакция от властей Украины на инициативу России ввести перемирие – это тест на готовность Украины к миру. Мы будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений. А главное действий направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни. Неготовность "режима" прямо ответить на предложение России прямо показывают, что идеологической основой сегодняшнего киевского "режима" есть неонацизм", — сказал Песков

Отметим, что, несмотря на заявления Пескова, Зеленский предложил безусловное прекращение огня на 30 дней. Как пояснил президент, перемирие на несколько дней не будет работать из-за невозможности мониторинга за его исполнением. Однако Россия не комментирую предложение Зеленского.

"Пасхальное перемирие" Путина длилось 30 часов. За это время Украина зафиксировала около 3 тыс. выстрелов со стороны России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова отреагировала на решение Зеленского отвергнуть "перемирие" Путина.