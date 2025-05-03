В Кремле отреагировали на предложение Зеленского по поводу перемирия

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который отверг предложение Путина о "перемирии" на День победы и предложил России пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на решение Зеленского не принимать "перемирие" российского диктатора Владимира Путина на три дня в период с 8 по 10 мая. По его словам, это была якобы проверка Украины.
Спикер Кремля заявил, что ожидает прямого ответа Украины на предложение Путина. Песков использовал нарративы российской пропаганды, в которых украинские власти назвал "режимом".
Отметим, что, несмотря на заявления Пескова, Зеленский предложил безусловное прекращение огня на 30 дней. Как пояснил президент, перемирие на несколько дней не будет работать из-за невозможности мониторинга за его исполнением. Однако Россия не комментирую предложение Зеленского.
"Пасхальное перемирие" Путина длилось 30 часов. За это время Украина зафиксировала около 3 тыс. выстрелов со стороны России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова отреагировала на решение Зеленского отвергнуть "перемирие" Путина.
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