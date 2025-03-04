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В Кремле отреагировали на прекращение военной помощи США для Украины

Москва поддерживает заявления Трампа о желании принести мир в Украину через остановку военной помощи США.

4 марта 2025, 11:45 comments1639
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Slava Kot

Американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь для Украины от Соединенных Штатов. В Кремле положительно отреагировали на информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на прекращение военной помощи США для Украины

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле поддержал решение администрации Трампа приостановить военную помощь Украине. По словам Пескова, США внесут "лучший вклад в дело мира", если в конце концов откажутся от поддержки Украины.

"Если США действительно решили приостановить военную помощь Украине, это может побуждать Киев к мирному процессу", – сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Соединенные Штаты должны снять санкции с России для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Нормализация отношений РФ и США должна предполагать снятие санкций", — заявил Песков, однако добавил, что Кремль не слышал официальных заявлений по поводу возможности частичного снятия санкций со стороны США.

Напомним, что американские СМИ, в частности Bloomberg и "Голос Америки" со ссылкой на источник в Белом доме, сообщили о решении президента США Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Украине. По их информации, это касается не только не отправленного оружия из США, а также находящегося в пути или находящегося на складах для отправки в Украину, в частности в Польше.

Отметим, что в настоящее время официальное подтверждение со стороны Белого дома о прекращении военной помощи от США для Украины не было объявлено.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция отреагировала на прекращение военной помощи США.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле прокомментировали план Европы остановить войну в Украине.



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