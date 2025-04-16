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В Кремле отреагировали на продление военного положения в Украине

В Кремле утверждают, что Украина не хочет мира и не намерена выходить на переговоры с РФ

сегодня, 13:17
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Ткачик Олеся

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировала на информацию о том, что сегодня Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию.

В Кремле отреагировали на продление военного положения в Украине

Дмитрий Песков

В частности, как заявил Песков, такие действия якобы свидетельствуют о том, что Украина не планирует "выходить на диалог с Россией".

"На лицо одно — киевский режим имеет сам для себя запрет для ведения переговоров, документально это запрещено президенту Украины. Киевский режим, несмотря на мораторий, его не придерживался, постоянно наносились попытки ударов по объектам энергетической инфраструктуры", — заявил Песков.

По его словам, якобы проголосовав за продление военного положения, власти Киева опять продемонстрировали свое нежелание начать переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта.

При этом он добавил, что есть еще один факт, который якобы указывает на то, что Украина не хочет мира. Как говорит Песков, об этом свидетельствуют "регулярные нарушения" Украиной моратория об ударах по объектам энергетической инфраструктуры России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 16 апреля Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и срока проведения общей мобилизации на 90 дней. Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине будут продолжаться, по меньшей мере, до 6 августа 2025 года.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада одобрила продление военного положения и мобилизации с 9 мая по 6 августа. Это уже 15 раз, когда парламент продолжает военное положение в Украине. Всего решение поддержали 357 народных депутатов. Другим голосованием ВР также продлила военное положение.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/04/16/25570352.shtml
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