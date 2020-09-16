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Главная Новости Мир Россия В Кремле отреагировали на просьбу Лукашенко направить оружие в Беларусь
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В Кремле отреагировали на просьбу Лукашенко направить оружие в Беларусь

Пресс-секретарь Дмитрий Песков обозначил, что вопрос был поставлен иначе, а не так, как его озвучил сам Лукашенко

сегодня, 17:59
Автор:

Екатерина Белоброва

Пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков обозначил, что президент Беларуси Александр Лукашенко на своей встрече с Владимиром Путиным в Сочи не просил у него снабжать белорусскую армию новейшим оружием для обороны границ от внешнего вторжения. Об этом сообщает агентство "ТАСС".

В Кремле отреагировали на просьбу Лукашенко направить оружие в Беларусь

Так, по словам представителя российского гаранта, формулировки данного вопроса звучали иначе. 

"Вот в той формулировке, как вы сказали, нет", - отметил он на вопрос, просил ли Лукашенко о поставках нового вооружения в Беларусь, чтобы союзными силами с Россией оборонять границы.

При этом Песков обозначил, что президенты говорили о взаимодействии  по линии военно-промышленного комплекса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко довольно грозно заявил о своем отношении к внешним силам, которые, по его мнению, пытаются расшатать политическую ситуацию в его стране, после чего захватить путем военного наступления.

"Накануне визита Владимира Путина в нашу республику я обратился к нему за новым оружием, которое поможет нам отстоять собственные границы. Так вышло, что мы остались в критической ситуации совсем одни, но мы не самые слабые", - заключил Лукашенко.


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