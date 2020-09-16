В Кремле отреагировали на просьбу Лукашенко направить оружие в Беларусь

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Екатерина Белоброва
Пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков обозначил, что президент Беларуси Александр Лукашенко на своей встрече с Владимиром Путиным в Сочи не просил у него снабжать белорусскую армию новейшим оружием для обороны границ от внешнего вторжения. Об этом сообщает агентство "ТАСС".
Так, по словам представителя российского гаранта, формулировки данного вопроса звучали иначе.
При этом Песков обозначил, что президенты говорили о взаимодействии по линии военно-промышленного комплекса.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко довольно грозно заявил о своем отношении к внешним силам, которые, по его мнению, пытаются расшатать политическую ситуацию в его стране, после чего захватить путем военного наступления.
"Накануне визита Владимира Путина в нашу республику я обратился к нему за новым оружием, которое поможет нам отстоять собственные границы. Так вышло, что мы остались в критической ситуации совсем одни, но мы не самые слабые", - заключил Лукашенко.
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