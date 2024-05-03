В Кремле отреагировали на разрешение Британии бить ее оружием по РФ

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на разрешение, которое получила Украина от Британии относительно использования ее оружия для нанесения ударов по территории России.

Дмитрий Песков

Как заявил Песков, в Кремле расценивают заявление Дэвида Кэмерона, как опасное. При этом он заявил, что в России наблюдают вербальную эскалацию со стороны официальных представителей разных стран.

"Видим и на уровне глав государств, когда это касается Франции, и на более экспертном уровне, когда это касается Великобритании", — заявил спикер кремлевского диктатора.

Кроме того, Песков уверен, что заявление Кэмерона является "прямой эскалацией" в вопросе войны в Украине.

"Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности", — заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил о том, что его страна разрешила Киеву использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. По его словам, такие действия носили бы справедливый характер, поскольку Россия наносит удары по территории Украины. Кроме того, министр иностранных дел пообещал Киеву всю необходимую поддержку в войне против Российской Федерации.

Кроме того, известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности отправить свои войска в Украину. По его словам, такое решение может быть принято, если Россия прорвет фронт в Украине, а также после того, как власти страны обратятся к Парижу с официальной просьбой о помощи.



